الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

السعدني لأئمة ليبيا: فهم القضايا الفقهية المعاصرة يؤدي لاستقرار الأسر والمجتمعات

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

واصلت الدورة السابعة عشر لأئمة ليبيا التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب فعالياتها، باللقاء مع الدكتور هشام السعدني الأستاذ بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، حول القضايا الفقهية المعاصرة. 

 و الذي أوضح للمتدربين أن القضايا الفقهية المعاصرة دليل على حياة وشهادة ميلاد متجددة للفقه الإسلامية لأن الشريعة الاسلامية تدعو لنفسها بنفسها فهي شريعة العدل والإحسان والرجوع للفطرة والطريق القويم.


وأشار الدكتور السعدني، إلى أن القضايا الفقهية المعاصرة دليل على أن الفقه الإسلامي يعمل على استقرار  أركان الأسر والمجتمعات ودفعها نحو الصلاح والرشاد، مؤكدا أن الفقه المعاصر في المعاملات له عدة ضوابط أوضحها الفقه الإسلامي الحنيف. 

وفي ختام المحاضرة أجاب الأستاذ بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، على أسئلة واستفسارات المتدربين موضحا لهم أن الشريعة جاءت لتخرج المكلف من دائرة هواه إلى شريعة مولاه.

 وكان مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  قد افتتح الدورة التدريبية لعدد 20 من دعاة ليبيا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب خلال شهر يناير الجاري، وحضر افتتاح الدورة الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، والسيد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة.

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