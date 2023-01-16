الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

برلماني ليبي: مصلحة ليبيا تتطلب القضاء على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية

على التكبالي
على التكبالي

قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي، إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من الممكن أن تتفق على كل شيء فهم مجموعة من العسكريين المحترفين، لكن في الحقيقة لن يتحقق شئ في ظل وجود الجماعات المسلحة والميليشيات الموجودة في ليبيا، بالإضافة إلى سيطرة السلطات غير الشرعية على العاصمة طرابلس.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الميليشيات المسلحة وبعض المنتفعين في السلطة لن يسمحوا بأي تقارب بين الجيش في شرق ليبيا والجيش في غربه، مشيرا إلى أن المصلحة الحقيقية هو القضاء على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".

وأوضح التكبالي، إلى أن هذه هي المرة العاشرة التي يجتمع فيها أعضاء اللجنة العسكرية في سرت، لكن دون أي جدوى حقيقية للتعامل مع الميليشيات المسلحة والتي يجب أن يتم سحب السلاح منها وتسريحهم.

بنود اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت

وأمس، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت اليوم.

ولفت المحجوب، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين.

وظهر الأحد، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) اجتماعها العاشر بمقرها الدائم بمدينة سرت بحضور الممثل الخاص للأمين العام - رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "عبد الله باثيلي" والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فإن اجتماعات اللجنة قد بدأت في جلسات مغلقة، وذلك لمناقشة ما توصلت اليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين".

ليبيا الليبي التكبالى اللجنة العسكرية المشتركة الميليشيات المسلحة

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وائل لطفي

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