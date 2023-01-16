الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: حافز إضافي للمزارعين لتوريد القمح الموسم المقبل

وزير التموين
وزير التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تستهدف الحصول على نحو 4 ملايين طن قمح محلي في موسم القمح الذي سيبدأ في منتصف إبريل المقبل، منوها بأن إجمالى ما تم توريده خلال الموسم الحالي بلغ 4.2 مليون طن.

وأشار في تصريحات له على هامش افتتاح مركز التميز بغرفة القاهرة إلى أنه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل الإعلان عن سعر حافز إضافي للمزارعين.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، الممول من البنك الدولي قامت بشراء نحو 320 ألف طن قمح مستورد حتى أمس الأول، وسيتم كل أسبوع طرح مناقصة.

وحول قيام هيئة السلع التموينية بالإعلان عن ممارسة لشراء الذرة قال إنه يتم استخراج الردة من طحن الذرة والتي تستخدم في الأعلاف، والتي نعانى نقص نسبي فيها نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.

ونوه بأن دخول الوزارة لشراء الذرة وإتاحتها في البورصة السلعية سيعمل على تحقيق سعر عادل للذرة مما سيحقق سعر عادل للردة، وبالتالي القمح.

وزير التموين الموسم المقبل قمح محلي موسم القمح مركز التميز بغرفة القاهرة

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