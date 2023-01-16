«إنجازات في وقتها».. مستفيدو برج العرب يشيدون بمشروعات الصرف الصحي في النوات الشتوية

تعمل مشروعات حياة كريمة، على النهوض بحياة أهالي القرى البسيطة لعيش حياة ملائمة كاملة الخدمات الأساسية، فهي تحدث نقلة حضارية بأعمال التطوير التي تبنى مدينة جديدة متكاملة الخدمات، بعدما كانت محرومة من التجديد وتعاني عدم وجود بنية تحتية لائقة لأهاليها البسطاء.

وتعد مشروعات الصرف الصحي، من أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، مشروع صرف صحي كامل عبر 15 محطة رفع وبإجمالي طول شبكات انحدار 240 كيلو متر، بالإضافة إلى إجمالي أطوال خطوط الطرد التي بلغت 25.4 كيلو متر، مع توفير 3 محطات لمعالجة المياه.

وقال مالك إبراهيم، أحد مستفيدي حياة كريمة، إنها "إنجازات في وقتها" مشيدا بحجم المشروعات الضخمة التي يشهدها مركز ومدينة برج العرب في زمن قياسي والتي كان لها الأثر الإيجابي على أن ينعموا بحياة كريمة.

وواصلت زينب رضا، أحد مستفيدي حياة كريمة، أن من أهم المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة هي شبكات الصرف الصحي والتي أنقذتنا من معاناتنا في وقت النوات الشتوية من شبكات متهالكة وغير مؤهلة لاستيعاب مياه الأمطار وكان مصيرها تكدسها في الشوارع إلى وقت وصول سيارات شفط المياه.

وتابع محمود إسماعيل، أحد المستفيدين، أن شبكات الصرف الصحي أنهت أزمة كل نوه شتوية من تكدس مياه الأمطار في الشوارع بتصريفها في الحال فكنا نخشى من كمية تجمعاتها الكبيرة أن تدخل على منازلنا وهو بالفعل ما كان يحدث في بعض الأوقات.

وواصل، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جعلتنا نعيش هذه الحياة الآدمية بالتمتع بالخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، مياه شرب نقية، خدمات طبية وغيرها معلقا: "بقينا مطمنين على مستقبل ولادنا".