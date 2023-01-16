سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.

ورصدت الدستور عددا من الشوارع والميادين عقب سقوط الأمطار، وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وفي سياق آخر كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، حيث اوضحت في بيان إعلامي صادر أمس أن الجمهورية ستشهد أجواءً باردة وغائمة على جميع الأنحاء وسيزداد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك بسبب نشاط الرياح، طبق مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة المدن.

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح