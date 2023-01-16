الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فويس أوف أمريكا» تبرز أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره الصيني

أبرز موقع إذاعة "فويس أوف أمريكا"، أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني مصر، وتأكيد بكين على مواصلتها تطوير استثماراتها في مشروعات البنية التحتية في مصر.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن لقاء وزير الخارجية تشين قانج مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما التقى نظيره سامح شكري.

وقال شكري، إن المحادثات تناولت العلاقات الصينية المصرية وزيادة السياحة الصينية إلى الدولة الشرق أوسطية التي تكافح منذ سنوات لإنعاش قطاعها السياحي الحيوي.

ولفت إلى أنهما ناقشا أيضا قضايا إقليمية بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتصاعد التوترات بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصبه الشهر الماضي.

وحث تشين إسرائيل على "وقف التحريضات والاستفزازات ، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع".

كما دعا إلى "الحفاظ على الوضع الراهن" في أهم موقع مقدس في القدس، بعد أن زاره وزير إسرائيلي قومي متطرف في وقت سابق من هذا العام. قوبلت تلك الزيارة بإدانة شديدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتوبيخًا قويًا من الولايات المتحدة".

وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه "لا يجوز رفض التطلعات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويجب على المجتمع الدولي التمسك بحل الدولتين والتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام".

وقال وزير الخارجية الصيني، إن بكين ستواصل تطوير استثماراتها في مشروعات البنية التحتية في مصر بما في ذلك تلك المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية.

واستثمرت الصين مليارات الدولارات في مشروعات حكومية بمصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية البنية التحتية البنية التحتية في مصر الخارجية الصيني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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