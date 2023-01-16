تنفيذ 35 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات كهرباء مخالفة بالقاهرة الجديدة

كلف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بشن حملات مكثفة على التجمع الخامس والأول والثالث ومنطقة الامتداد تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، بالتنسيق بين مديري التنمية والأمن، وفي وجود شرطة التعمير.

ووجه رئيس الجهاز بشن حملة مكبرة بمنطقة النصر بالقطامية بالتجمع الثالث، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 35 قرار غلق وتشميع، وسحب 6 عدادات كهرباء.

كما تم شن حملة مكبرة للغلق والتشميع ورفع عدادات الكهرباء للفيلات والمولات المخالفة بالحي الأول والثاني بالتجمع الخامس، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية مخالفة لصب الردود الجانبي والخلفي بقطعة ١٠٦ منطقة خامسة بالحي الأول بالتجمع الخامس، كما أسفرت عن عن تنفيذ حملة غلق و تشميع و رفع عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بحي جنوب الأكاديمية للقطع أرقام 10 و 152 و 162 و 433.

وتم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات من أمام بوابه ٢٤ الرحاب، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، حيث أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء للقطع السكنية المخالفة بممارسة نشاط إداري بالمخالفة لشروط الترخيص والتخصيص، كما تم رفع الإشغالات من أمام المولات التجاريه بمنطقة خدمات البنفسج ٢ والمجاورات ٣و ٤ و٧ ومنطقة الخدمات، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، كما تم رفع عربات الفول بالتجمع الأول.