رئيس ١٥ مايو يوجه شركات المقاولات بسرعة إنجاز المشروعات

شدد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة للعمل على إنهاء كافة المشروعات الجارية فى مواعيدها المقررة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها .

وفي إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو بالعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمدينة.

وذات السياق قام رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو بجولة ميدانية لتفقد سير الأعمال لمشروع سكن لكل المصريين ( محور منخفض الدخل ) منطقة غرب ال ٥٠ فدان.

قام رئيس جهاز مدينة 15 مايو بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والموقف الحالي ليتثنى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فى مواعيدها المقررة.

كما أشار إلي أنه تم عرض الموقف التنفيذي لمنطقة ال ٧٦ عمارة وما تم إنجازه من أعمال والوقوف على إزالة جميع العقبات والعمل على إيجاد حلول سريعة وبديلة حتى تكتمل مسيرة العطاء والنجاح التي يظهر معالمها على أرض الواقع وما يترتب عليه من سرعة الأداء في إنجاز الأعمال المتبقية حتى يتم إنهاء المشروع فى مواعيده المقررة.

وطالب المهندس محمد خلف الله بضرورة تكثيف الأعمال فى الفترة المقبلة وزيادة نسب الانجاز .

كما أشار إلى أنه يجب سرعة الأداء والعمل من قبل جميع الشركات العاملة بالمشروع حتى يكون هناك نسب إنجاز تفوق النسب المعتد بها ويتحقق الهدف المطلوب من الأعمال ضمن الخطة المدرجة للمشروع.