الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسوان تجمعنا.. عروض وتابلوهات فنية احتفالاً بعيد المحافظة القومي

العروض
العروض

نظم إقليم جنوب الصعيد، برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد عروضًا فنية أمام النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ٥٢ الذى يتزامن بالذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام ١٩٧١. 

received_586244499992815

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة لقصور الثقافة. 

received_693365255795017

قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية أسوان تجمعنا، الكف، واه نوبا، النجرشاد، التاتا، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى.

received_557670669581189

كما قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية " الفرحة، الغزل النوبى، اسمر شيرتو، الينا ووه، مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا".

received_728941915237381
أسوان افتتاح السد العالى الذكرى السنوية النصب التذكارى للشهداء فرع ثقافة أسوان فرقة توشكى للفنون التلقائية فرقة أسوان للفنون الشعبية مناسبة الإحتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«التموين»: بيع العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات قريبا

مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

زوج يذبح زوجته وطفلته بالسكين في مركز أخميم بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس