أسوان تجمعنا.. عروض وتابلوهات فنية احتفالاً بعيد المحافظة القومي

نظم إقليم جنوب الصعيد، برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد عروضًا فنية أمام النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ٥٢ الذى يتزامن بالذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام ١٩٧١.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة لقصور الثقافة.

قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية أسوان تجمعنا، الكف، واه نوبا، النجرشاد، التاتا، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى.

كما قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية " الفرحة، الغزل النوبى، اسمر شيرتو، الينا ووه، مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا".