الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العبور يشن حملة لإزالة المخالفات بمشروعات الرياضية

جهاز العبور
جهاز العبور

اكد المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينه العبور انه في اطار اهتمام القيادة السياسية بالقضاء علي العشوائيات والمخالفات وفي ظل حرص الدولة على اعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين واستمرارا للجهود المبذولة من الجهاز للقضاء علي كافة المخالفات بالمدينة. 

واعلن الغيطي انه تم تشكيل حمله تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة تحت اشراف ادارتي التنمية والامن ولجنة الغلق والازالات بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أن الحملة اسفرت واسفر تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم(١٢)بلوك( ١٩٠٠١)بالحى الرابع.، مؤكدا اننا مستمرين بإذن الله مهما واجهنا من صعوبات حتي ازالة كافة الاشغالات والقضاء تماما علي ظاهرة المخالفات وإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الامني الي شوارع المدينة . 

في السياق، قام الغيطي والمهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس جهاز متابعة دعم المشروعات الرياضية   وايضا  استكمال اعمال الطبقة الاسفلتية للجزء المتبقي من ممشي وتراك الدرجات بشارع الدكتور احمد زويل بدائري الحي الخامس وحتي ميدان الصفوه وستستكمل باقي الاعمال وتنسيق الموقع العام تباعا.    
كما وجة  المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس الجهاز وبمتابعة  جاري استكمال اعمال تطوير وتجميل وزراعة المسطحات الخضراء الموجودة بمدخل الحي الترفيهي والطريق الجديد الرابط بين المحور الرئيسي ومدخل الحي الترفيهي (ومنطقة المولات) لذيادة الرؤية الجمالية والحفاظ علي الواجهة الحضارية لمدينه العبور.

ونوه الغيطي بتنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ اصلاح الملاحظات  بمشروعات المختلفة   وتوفير كافة الخدمات  السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينه

إزالة فورية استكمال أعمال الاسفلتية الطبقة الأسفلتية المهندس عبد الرووف الغيطي جهاز مدينة العبور

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وائل لطفي

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