الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«زمزم»: التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في وصول الدعم لمستحقيه

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس مجلس أمناء جمعية صناع الخير، إن التحالف ساهم في تقليل الوقت والتكلفة والمجهود على الجمعيات الخيرية، وساهم في تكوين قاعدة بيانات لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك جمعيات كانت تقوم بجهود في مجال زرع القوقعة، ولها خبرة في هذا المجال، ومن خلال خبرتها أصبحت قادرة على مساعدة جمعيات أخرى لإجراء عملية القوقعة، متابعًا: "كنا بندفع 120 ألف في العملية، ومع تنسيق الجهود والشراء الموحد، أصبحنا ندفع 80 ألف وتوفير 40 ألف جنيه".

وأشار مصطفى زمزم، إلى أنه من خلال التنسيق بين الجمعيات، تستطيع أن تتعاقد على أقل سعر لكرتونة المواد الغذائية، لأن الجمعيات كانت تشتري كل جمعية وحدها، أما الآن أصبحت أكثر من جمعية تشتري في آن واحد وتستطيع الحصول على أفضل عرض مادي من الشركات لأن الكميات تكون أكبر.

وأوضح أنه من خلال قاعدة البيانات الموحدة نستطيع تحديد المواطن الذي استفاد من جمعية ما، فلا يستطيع أن يستفيد مرة أخرى من جمعية مختلفة، وبالتالي يحرم مواد محتاج من الاستفادة.

 وعن زعم جمعيات أنها منضمة للتحالف، قال: "اكتشفنا إن هناك جمعيات بتقول إحنا مع التحالف، وهؤلاء بيتخيلوا أنهم من خلال هذا الادعاء يكتسبوا شرعية معينة، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي بشكل مباشر، وحاليًا ندرس التصدي للأمر ومعالجته".

مصطفى زمزم التحالف الوطني للعمل الأهلي الجمعيات الخيرية اخر النهار محمد الباز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«أمن الجيزة» يبحث عن لغز مقتل طفل فى بولاق الدكرور

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض في البحيرة

«التضامن» تعلن عن المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس