«زمزم»: التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في وصول الدعم لمستحقيه

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس مجلس أمناء جمعية صناع الخير، إن التحالف ساهم في تقليل الوقت والتكلفة والمجهود على الجمعيات الخيرية، وساهم في تكوين قاعدة بيانات لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك جمعيات كانت تقوم بجهود في مجال زرع القوقعة، ولها خبرة في هذا المجال، ومن خلال خبرتها أصبحت قادرة على مساعدة جمعيات أخرى لإجراء عملية القوقعة، متابعًا: "كنا بندفع 120 ألف في العملية، ومع تنسيق الجهود والشراء الموحد، أصبحنا ندفع 80 ألف وتوفير 40 ألف جنيه".

وأشار مصطفى زمزم، إلى أنه من خلال التنسيق بين الجمعيات، تستطيع أن تتعاقد على أقل سعر لكرتونة المواد الغذائية، لأن الجمعيات كانت تشتري كل جمعية وحدها، أما الآن أصبحت أكثر من جمعية تشتري في آن واحد وتستطيع الحصول على أفضل عرض مادي من الشركات لأن الكميات تكون أكبر.

وأوضح أنه من خلال قاعدة البيانات الموحدة نستطيع تحديد المواطن الذي استفاد من جمعية ما، فلا يستطيع أن يستفيد مرة أخرى من جمعية مختلفة، وبالتالي يحرم مواد محتاج من الاستفادة.

وعن زعم جمعيات أنها منضمة للتحالف، قال: "اكتشفنا إن هناك جمعيات بتقول إحنا مع التحالف، وهؤلاء بيتخيلوا أنهم من خلال هذا الادعاء يكتسبوا شرعية معينة، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي بشكل مباشر، وحاليًا ندرس التصدي للأمر ومعالجته".