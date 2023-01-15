الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل بين ممثلي اتحاد شركات السياحة اليابانية والقطاع السياحى المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ورشة عمل بين ممثلي اتحاد شركات السياحة اليابانية JATA وممثلين عن القطاع السياحى المصرى، بأحد الفنادق بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع وتحفيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق اليابانى.

جاءت هذه الورشة في إطار الزيارة التعريفية التى نظمتها الهيئة للوفد اليابانى والتي زاروا خلالها  المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة، والمتحف المصرى بالتحرير .

كما تم الحديث عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة  للرقابة على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وكذلك زيادة عدد المنشآت الفندقية الصديقة للبيئة والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع السياحى.

ومن جانبه، أكد الجانب اليابانى على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى واليابانى، موضحين أن اليابان ممثلة فى اتحاد شركات السياحة اليابانية JATA تقوم حالياً بعمل استكشاف للعديد من الدول فى أمريكا وأوروبا للوقوف على الأوضاع بتلك الدول ومدى جاهزيتها لاستقبال السائح اليابانى . كما أعربوا عن تطلعهم لافتتاح المتحف المصرى الكبير فى وقت قريب والذى من شأنه زيادة معدلات السياحة الوافدة من السوق اليابانى إلى مصر حيث يتطلع الكثير من اليابانيين لزيارته ويبدون اهتماماً خاصاً به .

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت ورشة العمل بين شركات السياحة اليابانية والشركات والفنادق المصرية حيث تم عقد جلسات حوار تبادلية بين الجانبين لمناقشة سبل زيادة معدل السائحين وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياحة.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية السفير محمد رسلان نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية،  محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة الساحية بوزارة السياحة والآثار، ة محمد سلامة رئيس الأدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نرمين حنفى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والمستشارة سلمى الزناتى ممثلاً عن السفارة المصرية فى اليابان، والأستاذ  محمد أيوب ممثلاً عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

كما حضر ورشة العمل 13 شركة و 8  فنادق من القطاع السياحى المصرى الخاص وعدد من شركات السياحة اليابانية.

JATA المنشآت الفندقية البنية التحتية السياحية الحركة السياحية وزارة السياحة والآثار المقصد السياحي

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