الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: بدأنا «أهلا رمضان» قبل الشهر الكريم بثلاثة أشهر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، بتصريحات إعلامية قال خلالها: “أشرُف بوجودي اليوم هنا بصحبة عدد من زملائي الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد  الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين”.

وأضاف أننا نشهد اليوم افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو "أهلا رمضان" لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته: "تأكدت من توافر كل السلع، وهي سلع مناظرة لمثيلاتها المتوافرة في أي منفذ تجاري بأي محافظة على مستوى الجمهورية، بنفس الجودة والنوعية والمستوى، وهي السلع والبضائع ذاتها التي تباع في أي منفذ أو "هايبر ماركت" أو "سوبر ماركت"، والشيء المهم أن هذه المنافذ تقدم نسب تخفيض تبدأ من 15 أو 20% وتصل إلى 50% في عدد من المنتجات، مجددا التأكيد أن هذه السلع هي نفسها المتوافرة في محلات التجزئة الأخرى". 

ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتي ستكفي حتى نهاية شهر رمضان، على مدار الساعة من خلال هذه المعارض.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، موجهاً الشكر مرة أخرى لكل العارضين، لوفائهم بما وعدوا به على مدار الفترات السابقة، بتدبير السلع بنسب التخفيضات الكبيرة، وهو ما يعد جزءا من جهد الدولة بكل مؤسساتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير هذه السلع بالكامل لمدة تقترب من 4 شهور، لمختلف الأسر المصرية، بأسعار عادلة، وبتخفيضات كبيرة، تسهم في إحداث توازن بالسوق.

اهلا رمضان اتحاد الغرف التجارية التخفيضات الكبيرة التعاون مع القطاع الخاص الدكتور مصطفى مدبولي السلع الغذائية بمحافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«التموين»: بيع العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات قريبا

مع طرحها اليوم.. كراسة شروط مشروع جنة 2023 وأسعار الوحدات السكنية

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

زوج يذبح زوجته وطفلته بالسكين في مركز أخميم بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس