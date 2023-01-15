رئيس الوزراء: بدأنا «أهلا رمضان» قبل الشهر الكريم بثلاثة أشهر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، بتصريحات إعلامية قال خلالها: “أشرُف بوجودي اليوم هنا بصحبة عدد من زملائي الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين”.

وأضاف أننا نشهد اليوم افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو "أهلا رمضان" لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته: "تأكدت من توافر كل السلع، وهي سلع مناظرة لمثيلاتها المتوافرة في أي منفذ تجاري بأي محافظة على مستوى الجمهورية، بنفس الجودة والنوعية والمستوى، وهي السلع والبضائع ذاتها التي تباع في أي منفذ أو "هايبر ماركت" أو "سوبر ماركت"، والشيء المهم أن هذه المنافذ تقدم نسب تخفيض تبدأ من 15 أو 20% وتصل إلى 50% في عدد من المنتجات، مجددا التأكيد أن هذه السلع هي نفسها المتوافرة في محلات التجزئة الأخرى".



ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتي ستكفي حتى نهاية شهر رمضان، على مدار الساعة من خلال هذه المعارض.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، موجهاً الشكر مرة أخرى لكل العارضين، لوفائهم بما وعدوا به على مدار الفترات السابقة، بتدبير السلع بنسب التخفيضات الكبيرة، وهو ما يعد جزءا من جهد الدولة بكل مؤسساتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير هذه السلع بالكامل لمدة تقترب من 4 شهور، لمختلف الأسر المصرية، بأسعار عادلة، وبتخفيضات كبيرة، تسهم في إحداث توازن بالسوق.