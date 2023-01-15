الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة سوهاج تعلن الانتهاء من رصف شارع 16 بحي شرق

رصف الطرق
رصف الطرق

قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بالانتهاء من أعمال الرصف بشارع (١٦)، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بشارع الشهيد محمد ضياء الدين، باجمالي مسطح  ٧ آلاف متر مسطح، وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و 900 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج.

وأوضح  هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، أن أعمال الرصف تمت وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، مشيراً إلى أعمال التجميل الجارية بالشارع حيث   تم تركيب بلاط الانترلوك بأرصفة الشارع (١٦)، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تغيير شبكة الصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات المياه، لافتاً إلى التنسيق المستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من كافة الأعمال.

ووجه محافظ سوهاج بشأن الانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع "الجلاء " بطول 1.5 كيلو متر، وبتكلفة مليون و 600 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأوضح شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة، أن أعمال المتابعة مستمرة بصفة دورية لحين الانتهاء من رصف شارع " الجلاء " بالكامل، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، مشيرا إلى أنه جاري العمل أيضا في رصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع ومتفرعات المدينة والتي يقل عرضها عن 6 متر، لافتا إلى التنسيق المستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من كافة الأعمال .

التنمية المحلية التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة الاستثمارية الاشتراطات الفنية الداخلية الطرق الداخلية 900 ألف جنيه

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