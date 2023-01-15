بـ157 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد مهمات شبكة توزيع شمال سيناء

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الثماني الماضي في تطوير قطاع توزيع كهرباء شمال سيناء في الفترة من العام 2014 وحتى العام 2022 ويضم قطاع كهرباء شمال سيناء قرابة 900 ألف مشترك موزعين على 7 مدن بمجموع 51 قرية ومركز.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم فقد تم رصد أبرز خطوات الإحلال والتجديد لشبكات توزيع قطاع كهرباء شمال سيناء باستثمارات تقدر بـ175 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية والخطة الطموحة بالموازانة الخاصة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء التابع لها قطاع كهرباء شمال سيناء.

وترصد “الدستور” أبرز ما جاء في التقرير من إحلال وتجديد وهو:

7 موزعات جهد متوسط ، و341 محولات وأكشاك قدرات مختلفة، و54 سكينة هوائية جهد متوسط، و23 وحدات ربط حلقي جهد متوسط، و1267 عمود هوائي جهد متوسط ، و154 كم خطوط هوائية جهد متوسط، و112 كم كابلات أرضية جهد متوسط، و3213 عمود جهد منخفض، و1049 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و636 كم كابلات أرضية جهد منخفض، و115 صندوق توزيع جهد منخفض.