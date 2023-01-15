في اليوم العالمي لمنع الكحول.. كيف يؤثر إدمانه على الجسم نفسيًا وجسديًا؟

يوافق غدا الإثنين، اليوم العالمي لمنع الكحول في أمريكا بناء على التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي والذي اعتمد في 16 يناير 1919، حيث بدأ تنفيذ المنع في 16 يناير 1920 وانتهى في 1933 بناء على التعديل الحادي والعشرين للدستور الأمريكي.

كان الحافز الرئيسي على إقرار هذه القوانين هو التصدي للإفراط في تعاطي المسكرات، كما تمثل هذا الحافز في بعض الأحيان في الرغبة في زيادة حصيلة الضرائب على الخمور.

بالتزامن مع هذا اليوم نقدم في السطور التالية الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن شرب الكحول بشكل مفرط وفقًا لما ذكره موقع « health» الطبي.

ما هي تأثيرات الكحول؟

يؤثر الكحول على جسم الإنسان نفسيًا وجسديًا، حيث يعتمد مدى تأثيره عليك على مقدار ما تشربه، فالإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة قصيرة وطويلة المدى.

أوضح الخبراء، أن الأمر مختلف لكل شخص، حيث يمكن أن تعتمد كيفية تأثير الكحول على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الجنس، الصحة العقلية والجسدية، استخدام الأدوية.

كما يمكن أن يؤثر الكحول عليك بسرعة أكبر إذا تم شربه على معدة فارغة، أو كان لديك نسبة أقل من العضلات في جسمك، بالإضافة إلى ضعف المناعة.

ماذا يحدث في جسدك عندما تشرب الكحول:

وأشار الأطباء، إلى أن الكحول يمر إلى دمك من خلال جدران المعدة والأمعاء الدقيقة، ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الدماغ، وبعد ذلك يبطئ عقلك ويؤثر على جميع أجزاء جسمك.

كما يؤثر الكحول على طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك، حيث أكد الخبراء، أن الكحول يستغرق بضع دقائق فقط للوصول إلى الدماغ بجسم شخص سليم.

يؤدي شرب أكثر من مشروب قياسي واحد في الساعة إلى زيادة نسبة الكحول في الدم لديك، فكلما كنت تشرب بشكل أسرع، زادت نسبة الكحول في الدم لديك.

التأثيرات طويلة المدى لشرب الكحول:

تشمل الآثار طويلة المدى لاستهلاك الكحول مشاكل الصحة العقلية مثل زيادة خطر الانتحار، تعاطي المخدرات، فقد تصبح مدمنًا على الكحول، خاصة إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو القلق.

أشار الأطباء، أن زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وزيادة الوزن، من التأثيرات طويلة المدى لإدمان الكحوليات، بالإضافة إلى العجز الجنسي والإصابة بالسرطانات مثل سرطان المعدة والأمعاء وسرطان الثدي والفم والحلق.