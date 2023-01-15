خبير: اجتماع مرتقب بين وزير السياحة وشركات إسبانية في مدريد

كشف هشام إدريس أمين لجنة شؤون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، أنه سيتم عقد اجتماع بين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعدد من شركات السياحة المشاركة فى المعرض الدولي للسياحة والسفر “الفيتور Fitur” الذى سيعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 18 يناير الجارى؛ لعرض المعوقات التى تقف أمام التدفق السياحي وتقديم المقترحات والرؤى لزيادة الحركة السياحية الثقافية خلال الفترة المقبلة.

وقال إدريس فى تصريحات خاصة لـ"الدستور، إن حركة السياحهة الثقافية تشهد حاليا انتعاشة فى حجم التدفقات الوافدة إليها من جميع الجنسيات، وهناك طلب سياحى على هذا النمط نظرا إلى الاكتشافات الأثرية الجديدة والمواقع الأثرية التى تم ترميمها وإعادة افتتاحها.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين الشركات مع منظمى الرحلات بالخارج لعرض البرامج السياحية، وتعريفهم بمستجدات الوضع السياحى .

وأوضح إدريس أن الدولة المصرية تسعى لخلق وجهات سياحية جديدة داخل البلاد من خلال التوسع فى إنشاء المتاحف الآثرية وتأسيس مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والتى من المتوقع أن تكون أحد أهم الواجهات السياحية فى مصر خلال السنوات القادمة، وهذه مقومات جيدة لجذب الحركه السياحيه وزيادة التدفق السياحى .

ويعد المعرض الدولي للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur، ثالث أكبر تجمع سياحى عالمي بعد بورصتي برلين السياحية " ITB" ولندن الدولية للسياحة " WTM " .

كما أنه أكبر معرض سياحى يضم منظمى الرحلات الأجنبية من الدول الناطقة بالإسبانية فى شبة جزيرة ايبريا وأمريكا اللاتينية ، كما يشارك به شارك به حوالي ٥٠٠٠ مشارك من خمس قارات، بجانب جميع المناطق والمقاطعات والشركات السياحية الاسبانية، بالاضافة إلى عارضين من أكثر من ٥٥ دولة، و ٣٧ ممثلين رسميين.