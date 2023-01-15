العلاج مجانًا.. الكشف على 578 مواطنًا في قافلة طبية بسفاجا

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء الأحد، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إحدى الشركات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة قوافل مبادرة «ابن البلد الخيرية» وذلك في مستشفى سفاجا المركزي.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا في بيان اليوم، أن القافلة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور جورج وليم مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد حسن حمزة مدير مستشفى سفاجا.

أضاف شعبان أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٥٨٧ حالة بواقع ٢٤٠ حالة طب وجراحة العيون، ٨٧ حالة طب أطفال،، ٤٨ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٦ حالة مسالك، ٦٥ حالة مخ وأعصاب، ٣٢حالة تخاطب، ٦٨حالة أمراض جلدية.

من جانبه، أكد الدكتور جورج وليم، مدير الإدارة الصحية بسفاجا أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية بل تشمل عقد ندوات توعية للمواطنين.

حملات للتفتيش على الأسعار بمحال وأسواق ومعارض سفاجا



وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار حملات التفتيش والرقابة علي الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع، وسد العجز في كافة السلع إن وجد، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ والمعارض التجارية.

أوضح رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، تقوم اللجان الفرعية المكونة (قسم الشرطة، التموين، مكتب العمل، الصحة، البيطرية، من مجلس المدينة الإنتاج والتعاون، تراخيص المحال، البيئة، المتابعة الميدانية) بهدف بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كافة الأسواق، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.

أضاف شعبان، أن اللجنة بدأت أعمالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت بجميع أحياء مدينة سفاجا بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.