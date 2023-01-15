الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العلاج مجانًا.. الكشف على 578 مواطنًا في قافلة طبية بسفاجا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بسفاجا

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء الأحد، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إحدى الشركات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة قوافل مبادرة «ابن البلد الخيرية» وذلك في مستشفى سفاجا المركزي.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا في بيان اليوم، أن القافلة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور جورج وليم مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد حسن حمزة مدير مستشفى سفاجا.

أضاف شعبان أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٥٨٧ حالة بواقع ٢٤٠ حالة طب وجراحة العيون، ٨٧ حالة طب أطفال،، ٤٨ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٦ حالة مسالك، ٦٥ حالة مخ وأعصاب، ٣٢حالة تخاطب، ٦٨حالة أمراض جلدية.

من جانبه، أكد الدكتور جورج وليم، مدير الإدارة الصحية بسفاجا أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية بل تشمل عقد ندوات توعية للمواطنين.

18460A53-2E8D-4178-A0DA-B1794F381000

حملات للتفتيش على الأسعار بمحال وأسواق ومعارض سفاجا


وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار حملات التفتيش والرقابة علي الأسواق  لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع، وسد العجز في كافة السلع إن وجد، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ والمعارض التجارية.

أوضح رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، تقوم اللجان الفرعية المكونة (قسم الشرطة، التموين، مكتب العمل، الصحة، البيطرية، من مجلس المدينة الإنتاج والتعاون، تراخيص المحال، البيئة، المتابعة الميدانية) بهدف بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كافة الأسواق، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.

أضاف شعبان، أن اللجنة بدأت أعمالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت بجميع أحياء مدينة سفاجا بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.

البحر الاحمر القافلة الطبية المجانية خدمات الكشف والعلاج طب أطفال طب وجراحة العيون مستشفي سفاجا وزارة الصحة

مواد متعلقة

لتجميل واجهة المدينة.. حملات نظافة بمطلع الطريق الدائرى فى سفاجا

رئيس سفاجا يناقش أعمال تجميل وتطوير شوارع المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

الانتهاء من فحص مظاريف ممارسة توريد 500 ألف عداد كهرباء

«الباز» يطالب نواب البرلمان بالتبرع براتب شهر لصندوق «تحيا مصر»

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنتهى من تركيب 160 ألف عداد مسبق الدفع

«كان مؤدب».. اعترافات جديدة من سيدة وعشيقها في قتل الزوج بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس