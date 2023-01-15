الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بكلفة مليون و600 ألف جنيه.. رصف شارع الجلاء في المراغة بسوهاج

رصف شارع الجلاء
رصف شارع الجلاء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع "الجلاء " بطول 1.5 كيلو متر، وبتكلفة مليون و 600 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

أوضح شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة، أن أعمال المتابعة مستمرة بصفة دورية لحين الانتهاء من رصف شارع " الجلاء " بالكامل، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، مشيرا إلى أنه جاري العمل أيضا في رصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع ومتفرعات المدينة والتي يقل عرضها عن 6 متر، لافتا إلى التنسيق المستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من كافة الأعمال.

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2022 المنقضي شهد إنجاز 264 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 557 مليون و 200 ألف جنيه، منها إنشاء 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليون و 100 ألف جنيه وفرت 685 فصلا دراسيا، وإنشاء 3 إدارات تعليمية جديدة بمراكز " البلينا، وجهينة، ودار السلام "، بتكلفة إجمالية 21 مليون و 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى صيانة 210 مدرسة بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2022م شهد تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا، بتكلفة 45 مليون جنيه، وتسليم 9 مدارس أيضا بمركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه، كما تم تسليم 6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه، وتسليم 5 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 23 مليون جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز سوهاج، بتكلفة 21 مليون جنيه، وكذا تسليم 4 مدارس بمركز طما، بتكلفة 62 مليون جنيه، وتم تسليم 3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز المراغة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتسليم مدرستين بمركز أخميم، بتكلفة 40 مليون جنيه، وعدد 3 مدارس بمركز ساقلتة، بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز جهينة، بتكلفة 16 مليون جنيه.

أشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري العمل في 30 مدرسة بتكلفة إجمالية 180 مليون و400 ألف جنيه ستساهم في توفير 428 فصل جديد، كما تم إسناد 13 مدرسة اخرى وجاري تسليم المواقع، بتكلفة إجمالية 75 مليون و200 ألف جنيه.

الاشتراطات الفنية أعمال الرصف 600 ألف 5 كيلو التعاون م التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية المحلية التنسيق المستمر الزمن

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