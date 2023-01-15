الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحسن أداء الدول العربية في مجال المديونية الخارجية خلال 2022

المديونية الخارجية
المديونية الخارجية

على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي للدول العربية، كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي عن تحسن أداء الدول العربية في مجال المديونية الخارجية خلال عام 2022، وذلك على صعيد نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:  تراجعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى الناتج العربي من نحو 57.7% عام 2021 إلى 53.6% عام 2022.

وبلغ عدد الدول التي تراوح فيها الدين الخارجي ما بين 50% و 100% من الناتج 6 دول عربية، في مقابل 4 دول عربية تخطى فيها الدين الخارجي ما نسبته 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهي قطر والسودان والبحرين ولبنان، وحققت 12 دولة عربية تراجعًا في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 وفي مقدمتها الدول النفطية في مقابل ارتفاع هذه النسبة في 9 دول أخرى في مقدمتها لبنان. 

وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  وائتمان الصادرات، أن تنخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج العربي إلى 49.5% خلال عام 2023، كمحصلة لانخفاض تلك النسبة في 9 دول عربية تتصدرها الصومال والسودان، في مقابل تلك النسبة في 9 دول عربية أخرى تتصدرها تونس.

الدين الخارجي حجم الدين الخارجي صندوق النقد الدولي المديونية الخارجية الدول النفطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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