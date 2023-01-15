رئيس جامعة أسيوط تبحث التعاون في مجال العلاج الطبيعي مع جامعة أمريكية

استقبلت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة «ادريان ماكالي»، أستاذة العلاج الطبيعي بجامعة نيو انجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتها للجامعة.

وذلك بحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة مريم عبدالعظيم، باحثة الدكتوراة بقسم العظام ومنسق الزيارة.

وصرّحت الدكتورة مها غانم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المقترحة مع جامعة نيو إنجلاند الأمريكية في مجال العلاج الطبيعي، وذلك في إطار مساعي الجامعة الهادفة إلى إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعي لتنضم إلى كليات جامعة أسيوط الأهلية والذي يُعد أحد التخصصات المهمة والحيوية لاكتمال المنظومة الطبية الموجودة بمستشفيات أسيوط الجامعية وما تقدمه من خدمات طبية متميزة ورائدة في كل التخصصات الطبية بصفة عامة وفي مجال حالات الإصابات والطوارئ بصفة خاصة بعمل وجهد من قسم العظام بكلية الطب وهو أحد الأقسام الطبية المتميزة بمستشفيات أسيوط الجامعية والذى يسخر بقامات طبية على مستوى عالمي إلى جانب ما يتميز به من إمكانيات طبية متقدمة لعلاج الحالات المعقدة والحرجة.

كما أكدت الدكتورة مها غانم خلال اللقاء، استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك وتكوين شراكات دولية مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية المتقدمة فى مختلف المجالات فى إطار حرصها على الانفتاح العالمى وإثراء الحركة العلمية والبحثية داخل كلياتها.

من جهته، أشار الدكتور علاء عطية، خلال اللقاء، أن جامعة أسيوط تنفرد بوجود أكبر مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية للإصابات والطوارئ والتي تم تشغيلها جزئيًا خلال العام الماضي لحين اكتمال تشغيلها بكامل طاقتها والتي من المقرر أن تمثل طفرة طبية فى مستوى الخدمات المقدمة لعلاج وإنقاذ حالات الطوارئ والإصابات والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ٦٠٠ سرير ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

إلى جانب مركز جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية الملحق بها والذى يعد أول مركز طبى متخصص فى هذا المجال والمقرر أن يقدم خدمات تدريبية للأطباء العرب والأجانب على هذا النوع الدقيق من الجراحات والذي جاء ثمرة لانفراد جامعة أسيوط بإنشاء أول وحدة الجراحات الميكروسكوبية على مستوى الشرق الأوسط منذ أكثر من ٢٥ عام.

وأشارت الدكتورة مريم عبدالعظيم، أنه تم تنسيق زيارة الدكتورة ادريان ماكالى تحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوى رئيس قسم جراحة العظام والكسور وذلك لزيارة وحدة العلاج الطبيعي بقسم العظام وبالتنسيق مع الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعى والدكتور محمد عبدالحميد الأستاذ بقسم العظام، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية لزيارة مستشفى الإصابات والطوارئ وكذلك مركز جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع