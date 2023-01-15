الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية في 6 محافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والندوات التوعوية في محافظات، الجيزة والغربية والمنوفية ودمياط والبحيرة والدقهلية، خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2023.

وجاءت مواعيد القوافل الطبية كالتالي، في محافظة الجيزة، والتي تبدأ بقرية عرب العبايدة في مدينة الصف في 16 يناير، وفي منطقة ابني بيتك في مدينة السادس من أكتوبر في 17 و18 يناير، وأطفيح في مركز الكريمات في 20 و21 يناير.

323427634_1371137470305640_8981450151575050100_n

- موعد القوافل الطبية والبيطرية في الغربية والبحيرة


حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على توجيه قوافل بيطرية وطبية في محافظة الغربية، على أن تكون في قرية كفر أبو جنيدي، في مركز قطورة، يوم 17 يناير، وقرية جناج، التابعة لبسيون، يوم 21 يناير.

أعلنت حياة كريمة إطلاق القوافل الطبية في محافظة البحيرة، في قرية الفالوجا، مركز التحرير، يوم 16 و17 يناير، وقرية زاوية البحر، بمركز كوم حمادة، يوم 18 و19 يناير 2023.

320653343_854917629055270_4083649087874851646_n (1)

- موعد القوافل الطبية في المنوفية ودمياط والدقهلية

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن إطلاق 6 قوافل طبية في محافظة المنوفية، تبدأ من قرية عدنان مدني، بمركز السادات في 15 يناير، وقرية سماليج، في مركز تلا، يوم 16 يناير، وقرية زاوية ريزن، بمركز منوف، يوم 17 يناير، وقرية جنزور، بمركز بركة السبع، يوم 18 يناير، وفي كفر الشرفا الغربي، بمركز تلا، يوم 21 يناير.

كما تنظم المبادرة، 3 مشاريع تنموية في قرى المنوفية، والتي تبدأ من قرية عرب الرمل، بمركز قويسنا، يوم 17 يناير، وقرية كفر أبشيش، بمركز قويسنا يوم 19 يناير، وقرية بقسنا، في مركز قويسنا، في 21 يناير.

وفي محافظة دمياط حددت المبادرة الرئاسية قافلة طبية وحيدة، في قرية الكاشف الجديد، يوم 18 و 19 يناير.

وفي محافظة الدقهلية أطلقت المبادرة الرئاسية قافلة طبية في قرية بلقاس، في محافظة الدقهلية يومي 15 و16 يناير.

الجدول الأسبوعى لقوافل حياة كريمة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الندوات التوعوية المبادرة الرئاسية قوافل الطبية والبيطرية في المحافظات منطقة ابني بيتك

مواد متعلقة

تعرف على نسب الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بقرى الكلح غرب أسوان

«خيرك سابق».. «التحالف الوطنى» يطلق أكبر مبادرة إطعام لـ5 ملايين أسرة

إنجازات الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إسكان الشيخ زايد

السلع تملأ المحال التجارية.. المواطنون: لا يوجد نقص في الزيت ولا السمن

المصرى والبسمتى| الأرز يملأ المحال التجارية بفيصل.. والمواطنون: «موجود سايب ومغلف»

مواطنون: لم نعانِ من اختفاء أى سلعة

«مفيش أى اختفاء».. مواطنون: بعض التجار يحاولون تصدير الأزمات 

«كل حاجة موجودة».. مدير أحد المتاجر: المنتجات متوفرة ولا صحة لما يتردد من شائعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

السجن المؤبد للمقاول الهارب محمد على فى قضية «الجوكر»

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و«السوقى» يربح 5.8 مليار جنيه

إيداع قاتل والدة عشيقته فى بورسعيد بإحدى دور الرعاية

عمرو القاضي يستعرض استراتيجية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

الأوقاف تضاعف لحوم الأسر الأولى بالرعاية لـ200 طن شهريًا

تأييد السجن المشدد لـ«كريم الهوارى» فى حادث الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس