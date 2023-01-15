تفاصيل الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية في 6 محافظات

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية والندوات التوعوية في محافظات، الجيزة والغربية والمنوفية ودمياط والبحيرة والدقهلية، خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 يناير 2023.



وجاءت مواعيد القوافل الطبية كالتالي، في محافظة الجيزة، والتي تبدأ بقرية عرب العبايدة في مدينة الصف في 16 يناير، وفي منطقة ابني بيتك في مدينة السادس من أكتوبر في 17 و18 يناير، وأطفيح في مركز الكريمات في 20 و21 يناير.

- موعد القوافل الطبية والبيطرية في الغربية والبحيرة



حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على توجيه قوافل بيطرية وطبية في محافظة الغربية، على أن تكون في قرية كفر أبو جنيدي، في مركز قطورة، يوم 17 يناير، وقرية جناج، التابعة لبسيون، يوم 21 يناير.

أعلنت حياة كريمة إطلاق القوافل الطبية في محافظة البحيرة، في قرية الفالوجا، مركز التحرير، يوم 16 و17 يناير، وقرية زاوية البحر، بمركز كوم حمادة، يوم 18 و19 يناير 2023.

- موعد القوافل الطبية في المنوفية ودمياط والدقهلية

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن إطلاق 6 قوافل طبية في محافظة المنوفية، تبدأ من قرية عدنان مدني، بمركز السادات في 15 يناير، وقرية سماليج، في مركز تلا، يوم 16 يناير، وقرية زاوية ريزن، بمركز منوف، يوم 17 يناير، وقرية جنزور، بمركز بركة السبع، يوم 18 يناير، وفي كفر الشرفا الغربي، بمركز تلا، يوم 21 يناير.

كما تنظم المبادرة، 3 مشاريع تنموية في قرى المنوفية، والتي تبدأ من قرية عرب الرمل، بمركز قويسنا، يوم 17 يناير، وقرية كفر أبشيش، بمركز قويسنا يوم 19 يناير، وقرية بقسنا، في مركز قويسنا، في 21 يناير.



وفي محافظة دمياط حددت المبادرة الرئاسية قافلة طبية وحيدة، في قرية الكاشف الجديد، يوم 18 و 19 يناير.



وفي محافظة الدقهلية أطلقت المبادرة الرئاسية قافلة طبية في قرية بلقاس، في محافظة الدقهلية يومي 15 و16 يناير.