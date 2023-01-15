أيام قليلة تفصلنا عن موعد أول شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله، ويهتم المسلمون بالبحث عن موعد بدايته لصيام أيامه نظرًا لفصائل الصيام به والتي ذكرها رسولنا الكريم في أحاديثه النبوية، وتعر ض الدستور في التقرير التالي موعد أول شهر رجب 2023 وفضائل الصيام فيه.

موعد أول شهر رجب 2023

شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) التوبة/36، لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو، لأن حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها.

ويبدأ أول شهر رجب 2023 وفق ما أعلنه المعهد القومى للبحوث الفلكية يوم الإثنين 23 يناير 2023، ، ويبلغ عدد أيامه وفق الحسابات الفلكية 29 يومًا، ويولد هلال شهر رجب بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10.54 مساءً بتوقيت مصر، يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023.

ويتم استطلاع هلال شهر رجب 2023 ليلة الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22-1-2023م، ويظل هلال الشهر الجديد في سماء القاهرة 43 دقيقة، ومكة المكرمة 44 دقيقة بعد غروب الشمس، ويظل هلال شهر رجب في السماء في محافظات مصر مدد تتراوح بين 42 و45 دقيقة، وتتراوح مدة بقاء هلال شهر رجب في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس مدد تتراوح بين 36 و 56 دقيقة.

فضائل صيام شهر رجب

وعن فضائل صيام شهر رجب أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأشهر الحرم عيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذى بين جمادى الآخرة وشعبان.

ومن تعظيم هذا الشهر قالت دار الإفتاء المصرية: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.