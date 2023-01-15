العثور على جثة مدمن مخدرات أسفل كوبرى بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة شخص توفي نتيجة تعاطي كمية كبيرة من المخدرات في العامرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى بالطريق العام أسفل كوبري الـ21 بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ترافقهم سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة عاطل، 32 سنة، ملقاة أسفل كوبرى الـ21 مرتديا كامل ملابسه.

وتبين من التحريات أن المتوفى معتاد على تعاطى المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين مما أدت إلى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة في الواقعة.