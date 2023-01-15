كيف يفكّر بيراميدز في تعويض غياب مصطفى فتحي «الموقوف» أمام الزمالك؟

يفتقد فريق بيراميدز جهود لاعبه مصطفى فتحي في مباراة الزمالك المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد باستاد القاهرة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي 2021 -2022.

ويغيب مصطفى فتحي نتيجة حصوله على بطاقة حمراء في مباراة البنك الأهلي في الدور ربع النهائي وفي المقابل سيشارك عبد الله السعيد مع بيراميدز بشكل طبيعي رغم طرده في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري أمام فيوتشر لأن بطولة الدوري تابعة للجنة الأندية المحترفة بينما يقوم اتحاد الكرة بتنظيم بطولة كأس مصر وبالتالي البطاقات الحمراء والصفراء التي يحصل عليها اللاعبون يتم احتسابها في كل بطولة بشكل منفرد.

ويسعى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لتجهيز بديل مصطفى فتحي وأمامه أكثر من خيار الأول يتمثل في الدفع بالتونسي فخر الدين بن يوسف في الجانب الأيمن ومعه رمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاي في الخط الهجومي وخلفهم عبد الله السعيد والمغربي وبيد الكرتي والبوركيني إبراهيم توريه.

والخيار الثاني هو الدفع بإسلام عيسى وتغيير طريقة العب الى 4-4-2 والخيار الثالث الدفع بإبراهيم عادل على يتبادل مع رمضان صبحي اللعب في الجبهتين اليمنى واليسرى.

يعاني بيراميدز أيضا من تراجع نتائجه وبعد الهزيمة أمام الأهلي رحل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني وتولى البرتغالي جايمي باتشيكو المسئولية وقاد للفريق للفوز على غزل المحلة لكنه سقط في فخ التعادل في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر ويسعى بيراميدز للفوز والتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه وقام باتشيكو بدراسة فريق الزمالك بشكل جيد لكنه لن يغير طريقة اللعب وهى 4-3-2-1 والاعتماد في الخط الهجومي على رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف و فخري لاكاي في ظل سعيه للفوز وقيادة بيراميدز للتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه .