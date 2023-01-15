الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

من الحدث
من الحدث

أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأها باجتماع مع عدد من مقاولي التنفيذ ومسئولي الشركات الذين يعملون في مواقع التطوير، في حضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.

وراجع المهندس عصمت، خطة العمل في جميع المصانع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية، وأعمال العزل، واستلام الماكينات الجديدة ومواعيد التركيب والتشغيل التجريبي، وتدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات والتي اعتبرها الوزير ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها بتدريبها وحسن إدارتها.

وأكد المهندس محمود عصمت، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، وطلب من المجتمعين التعاون والعمل بروح الفريق من أجل إنجاز المهمة والوصول بالمشروع العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى بر الأمان، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وإزالة العقبات التي تعوق الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال في ظل المتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، مواقع الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة، ومنها مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، واستمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي ونسب ومعدلات الإنجاز، ووجه بضرورة تسريع وتيرة إتمام المشروعات.

وتفقد الوزير الآلات والماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة القليلة الماضية في مصنع "غزل 4"، وتابع موقف توريد باقي الماكينات على مستوى مختلف المصانع.

وخلال الجولة، تفقد المهندس عصمت، منطقة المرافق والملاعب والتي تشمل شركة غزل المحلة لكرة القدم والاستاد وملاعب التدريب الفرعية ونزل اللاعبين.

وحرص وزير قطاع الأعمال العام، على تفقد مستشفى شركة غزل المحلة، وطلب إعداد دراسة تفصيلية حول الطاقة الاستيعابية والحالة الفنية لمركز الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والرعاية المركزة لبحث تطويرها وإيجاد الشكل الأمثل للاستفادة منها وحسن إدارتها بما يخدم العاملين وأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد العيادات وأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية وغرف العمليات، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للمستشفى.

أكبر مصنع للغزل والنسيج القابضة للقطن والغزل والنسيج المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت تطوير صناعة الغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج

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وائل لطفي

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