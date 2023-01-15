انطلاق المسابقة الثقافية الأسبوعية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

تنطلق اليوم الأحد 15/ 1/ 2023م المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي (2022 / 2023)، وذلك على مدار الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن سؤال المسابقة سينشر يوم الأحد من كل أسبوع، وتستقبل الإجابات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا، ويتم اختيار أفضل ثلاثة مراكز إعداد محفظين حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكل من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى مع الفائزين المتميزين.

وجاء السؤال الأول: لقد وُصِف(حِلْفُ الفُضُولِ) بأنه أكْرم حِلْفٍ وأشرفه، حول هذه العبارة اذكر سبب تسميته بالفضول ، وسبب هذا الحِلف، وما سر سُرور رسول الله (صلى الله عليه سلم) به.

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/txkfCdU3i6MxPeYdA