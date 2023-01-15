الحكومة الصينية تعلن تشغيل 6 محطات كهربائية فى العراق

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم، عن تشغيل 6 محطات كهربائية في العراق.

وقال سفير الصين في العراق، تسوي وي، إن الوضع في الصين أصبح أكثر استقرارًا لاسيما بعد اتخاذ التدابير الجديدة، حيث تم تجاوز ذروة الإصابات والعدوى. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الحكومة الصينية قامت بتحصين وتعديل تدابيرها الوقائية بشأن الاستجابة للجائحة خاصة بالنسبة للأجانب"، مبينًا أن هناك المزيد من التسهيلات سواء في سياسة دخول الأراضي الصينية والتأشيرات.

ولفت إلى أن الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مجال الهندسي وكذلك المعيشي مستمران، إذ إن هنالك 6 محطات كهربائية في العراق قد تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية أسهمت في توريد كمية كبيرة من الكهرباء في العراق.

وأضاف: يمكن للجانب الصيني تنظيم المزيد من الزيارات أو دورات تدريبية لمختلف الأقساط خاصة في المجال الإعلامي.

وأردف: هنالك تسهيلات هي الأفضل لتطبيق التوافقات التي توصل إليها الجانبان العراقي والصيني.

وأشار إلى أن الاتفاقية العراقية الصينية الإطارية جوهرها اتفاقية تخص ترتيبات مالية وتمويلية، مبينًا أن "الحكومة العراقية وضعت أولوية واهتمامًا كبيرين على حسن تنفيذ وتطبيق الاتفاقية الإطارية الصينية العراقية، خصوصًا بعد لقاء قيادة البلدين ستكون هنالك قوة دافعة لتطبيق هذه الاتفاقية".

وتابع أن هناك تقدمًا سلسلًا وجيدًا في مشروع المدارس الصينية بالعراق، إذ إنه موزع بين المحافظات ونسب الإنجاز فيه متفاوتة، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من القروض الصينية، وهي قروض من مؤسسات تجارية، وهناك قروض على مستوى الحكومة.

وتابع أن الجانب الصيني ملتزم بالتعاقدات الموقعة بين البلدين، وستعمل السفارة مع الجهات الصينية المختصة لحسن تنفيذ وتطبيق الاتفاقية التي تحتاج إلى جهود مشتركة من قبل كلا الجانبين.