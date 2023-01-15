هشام فؤاد: نقابة العاملين بالصحافة في طليعة المشاركين بفعاليات الحوار الوطني

أكد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورئيس نقابة المرافق العامة، أنه يدرك تماما حجم وقوة نقابة العاملين بالصحافة كونها تمثل قادة الفكر والمعلومة ذات الفائدة المرجوّة التي تحقق كل الآمال لعمالها التابعين لتصنيفها النقابي، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة الذي يراها دعوة لإظهار توحيد الجهود لمشروع عمل نقابي ضخم قادر على المشاركة الفاعلة في البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن تنظيم نقابة المرافق رؤساء وأعضاء سيكونوا في طليعة المشاركين في فعاليات الحوار الوطني من خلال لجنة النقابات والمجتمع المدني الذي يشرف التنظيم النقابي بأن "مجدي البدوي" مقررا مساعدا لها وهي ثقة نعتز بها عمال مصر، مؤكدا على تقديم الرؤى ذات العمل النافع بالحوار الوطني من أجل مستقبل ورفعة مصر.

وقال فؤاد، "أعلم أن أجندة أعمال مؤتمر نقابة الصحافة الناجح صارت ضمانة لمصلحة التنظيم النقابي وريادته الطموحة القوية خاصة انها نابعة من شخصية نقابية وطنية عملت بشكل أفضل وطورت ادواتها النقابية وقدمت معالجة ايجابية لكل التحديات العمالية على مدار سنوات وكان نتيجة ذلك أن رئيسها مجدي البدوي صار أمينا لعمال العاصمة بحزب مستقبل وطن".

وشدد على أنه يتفق مع أعمال المؤتمر في الخروج بصيغة توافقية مع مشروع الأمل وهو الاستثمار في الثروة البشرية العاملة، منبها أن نقابة المرافق لم تدخر أي جهد جماعي في السير نحو طريق الاستدامة العمالية والإنتاجية لصالح مستقبل أكثر استشراقا للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العمومية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام "النقابات والحوار الوطني.. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة"، والذي استمرت فعالياته يومين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشهد المؤتمر حضور وفد رفيع المستوى من دولة الأردن برئاسة محمد الزعبي، وعدد من القيادات النقابية العمالية، منهم خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات ورئيس نقابة المرافق العامة، بالإضافة إلى أحمد فهمي نائب رئيس نقابة المرافق، رضا الدغيدي أمين صندوق نقابة المرافق، الدكتور علي عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النيابات والمحاكم، الدكتور حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النقل البحري، كامل عبد المقصود عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأمين صندوق نقابة السكك الحديدية، سيد نصر عضو مجلس النواب وأمين العمال لحزب مستقبل الوطن على مستوى الجمهورية، أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الصحافة، منها اللجنة النقابية بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة حسين صدقي.