الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع كفاءة الإنارة العامة وحملة لصيانة الكشافات وتغطية الأعمدة بأسيوط

رفع كفاءة الشوارع
رفع كفاءة الشوارع والميادين

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مجهودات الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية ومتابعة استكمال الخطة الموضوعة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد الاستهلاك مع الحرص على الاستجابة لمطالب الأهالي فيما يختص بإنارة الأماكن المظلمة في بعض الشوارع وإصلاح الأعمدة والأسلاك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية باستمرار أعمال مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورفع كفائتها واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها واتخاذ كافة الإجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف مصطفى فتحي رئيس المركز حملة لمراجعة وصيانة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة بالطرق في إطار حرص الوحدة المحلية على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واضفاء المظهر الحضاري لجميع الشوارع.

وشملت الحملة إصلاح وصيانة الكشافات على طريق الدير وطريق مير وتم عمل الصيانة اللازمة ومسح الجلوبات وتغيير الكشافات واللمبات والأسلاك التالفة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة وجارى استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع من خلال الفترتين الصباحية والمسائيةز

كما نفذت الوحدة المحلية لحي شرق حملة لتغطية الأعمدة المشكوفة بمنطقة نزلة عبداللاه ونفق المدخل الشمالي لمدينة أسيوط حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.17.00 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.17.00 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.59 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.59 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.57 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.57 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.56 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.56 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.55 AM
WhatsApp Image 2023-01-15 at 11.16.55 AM
استجابة لمطالب الأهالي التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدة المحلية لمركز ومدينة تجديد الكابلات المتهالكة رفع كفاءة الإنارة لمطالب الاهالي وتجديد الكابلات المتهالكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

يبيعها للرجال عبر «فوري».. ضبط قواد يبث فيديوهات إباحية للنساء في الشرقية

الصحة العالمية تناشد الصين نشر المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا

تعيين هشام محمد نورالدين رئيسًا لمجلس إدارة «موبكو» بشكل مؤقت

حريق سيارة نقل فى الفيوم دون إصابات

المشدد 15 عامًا لتاجر مخدرات بحوزته 12 كيلو بانجو بالشرقية

بـ183 مليون دولار.. تفاصيل الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز الطبيعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس