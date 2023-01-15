الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرصاد الأمريكية.. أمطار جديدة متوقعة في كاليفورنيا الغارقة بالمياه والانزلاقات الطينية

أمطار في كاليفورنيا
أمطار في كاليفورنيا

تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية سقوط أمطار غزيرة جديدة غدا الإثنين، في ولاية كاليفورنيا التي أعلنها الرئيس جوبايدن منطقة كارثية.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي باتت تربتها مشبّعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار. وطالت الأضرار خطوط  التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وذكرت الأرصاد الجوية اليوم أنها تتوقع "فيضانات كارثية" في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمّة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقّع أن تزداد الأحوال الجوية سوءاً اليوم الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصاً على الأقل.

txt

الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات كارثية ستضرب كاليفورنيا

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن جو بايدن أمر "بتقديم مساعدات فيدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكّنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية".

من جهته، حذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي، من أنّ "الأمر لم ينتهِ"، مشيراً إلى أنّه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلّا أنّ التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات. 

وإدراكاً منه لإرهاق سكّان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة".

 

أمر إخلاء لسكان كاليفورنيا

وفق خدمة الطقس الوطنية، فإنّ حوالى 26 مليون من سكان كاليفورنيا كانوا لا يزالون في حالة تأهّب للفيضانات مساء السبت، كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء. 

في ساليناس، المدينة البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة في جنوب سان فرانسيسكو حيث فاض النهر الذي يحمل الاسم نفسه، طال الفيضان المناطق  الزراعية في الوادي، غير أنّه ابتعد عن المناطق السكنية، حسب وكالة فرانس برس صباح السبت.

في سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.

تشهد الجبال تساقط ثلوج كثيفة يُتوقع أن يصل مستواها إلى أكثر من متر خلال عطلة نهاية الأسبوع في سييرا نيفادا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من مخاطر انهيار ثلجية وتنصح بعدم التنقّل.

ونشرت السلطات في منتجع بحيرة تاهو للتزلّج في ولاية نيفادا صوراً تُظهر عشرات المركبات المصطفّة على طريق أغلقتها عاصفة ثلجية قوية. 

وقُتل 19 شخصاً على الأقل منذ بداية هذه العواصف. وتمّ العثور خصوصاً على سائقين محاصرين في سيارتيهما بسبب الأمطار، فيما سقطت أشجار على أشخاص، وقُتل زوجان في انهيار أرضي وجرفت الفيضانات جثثاً.

اعتادت كاليفورنيا على الظروف الجوية القاسية، كما أنّ العواصف شائعة فيها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، فإنّ مثل هذه الموجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة تعتبر خارجة عن المألوف.

وبينما يصعب إقامة صلة مباشرة بين سلسلة العواصف هذه وتغيّر المناخ، يعتبر العلماء أنّ الاحترار يزيد من تواتر وشدّة الظواهر الجوية المتطرّفة.

ومع ذلك، فإنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع القليلة الماضية لن تكون كافية لحل أزمة الجفاف الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في الغرب الأمريكي بشدّة منذ عقدين.

txt

بايدن يعلن ولاية كاليفورنيا «منطقة كارثة كبرى» بعد الفيضانات

​الولايات المتحدة الامريكية ولاية كاليفورنيا سقوط أمطار جديدة منطقة كوارث فيضانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

جمارك سفاجا تضبط 7 محاولات تهرب جمركي

فضيات أنتيكة.. تفاصيل ضبط المتهم بسرقة فيلا في الجمالية

أسعار الخردة بمستهل تعاملات اليوم بمنطقة السبتية

القصة الكاملة لسقوط طبيب أورام شهير من الطابق السادس بالأميرية

بعد توجيه «السيسي».. حكايات مؤلمة من دفتر قانون الرؤية

الإمارات تقرر استثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس