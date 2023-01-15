الأرصاد الأمريكية.. أمطار جديدة متوقعة في كاليفورنيا الغارقة بالمياه والانزلاقات الطينية

تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية سقوط أمطار غزيرة جديدة غدا الإثنين، في ولاية كاليفورنيا التي أعلنها الرئيس جوبايدن منطقة كارثية.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والتي باتت تربتها مشبّعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار. وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وذكرت الأرصاد الجوية اليوم أنها تتوقع "فيضانات كارثية" في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمّة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقّع أن تزداد الأحوال الجوية سوءاً اليوم الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصاً على الأقل.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن جو بايدن أمر "بتقديم مساعدات فيدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكّنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية".

من جهته، حذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي، من أنّ "الأمر لم ينتهِ"، مشيراً إلى أنّه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلّا أنّ التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وإدراكاً منه لإرهاق سكّان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة".

أمر إخلاء لسكان كاليفورنيا

وفق خدمة الطقس الوطنية، فإنّ حوالى 26 مليون من سكان كاليفورنيا كانوا لا يزالون في حالة تأهّب للفيضانات مساء السبت، كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء.

في ساليناس، المدينة البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة في جنوب سان فرانسيسكو حيث فاض النهر الذي يحمل الاسم نفسه، طال الفيضان المناطق الزراعية في الوادي، غير أنّه ابتعد عن المناطق السكنية، حسب وكالة فرانس برس صباح السبت.

في سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.

تشهد الجبال تساقط ثلوج كثيفة يُتوقع أن يصل مستواها إلى أكثر من متر خلال عطلة نهاية الأسبوع في سييرا نيفادا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من مخاطر انهيار ثلجية وتنصح بعدم التنقّل.

ونشرت السلطات في منتجع بحيرة تاهو للتزلّج في ولاية نيفادا صوراً تُظهر عشرات المركبات المصطفّة على طريق أغلقتها عاصفة ثلجية قوية.

وقُتل 19 شخصاً على الأقل منذ بداية هذه العواصف. وتمّ العثور خصوصاً على سائقين محاصرين في سيارتيهما بسبب الأمطار، فيما سقطت أشجار على أشخاص، وقُتل زوجان في انهيار أرضي وجرفت الفيضانات جثثاً.

اعتادت كاليفورنيا على الظروف الجوية القاسية، كما أنّ العواصف شائعة فيها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، فإنّ مثل هذه الموجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة تعتبر خارجة عن المألوف.

وبينما يصعب إقامة صلة مباشرة بين سلسلة العواصف هذه وتغيّر المناخ، يعتبر العلماء أنّ الاحترار يزيد من تواتر وشدّة الظواهر الجوية المتطرّفة.

ومع ذلك، فإنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع القليلة الماضية لن تكون كافية لحل أزمة الجفاف الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في الغرب الأمريكي بشدّة منذ عقدين.