الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني لمرحلتى الماجستير المهني والدكتوراه المهنية بكلية التجارة جامعة قناة السويس، حيث بلغ العدد الإجمالي للأوراق الامتحانية التى تم تصحيحها 2858 ورقة يمثلون 62 مقرر دراسي.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن أعمال التصحيح تمت بالتوازى مع العملية الإمتحانية لإمكانية الانتهاء من التصحيح فى وقت قياسي، مشيراً إلى أن إعلان النتائج سيتم خلال الأسبوع القادم.



وأوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، أن فترة الامتحانات بالكلية بدأت خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 5 يناير للبرامج المهنية (MBA MPA - DBA ) في إدارة الأعمال والمحاسبة.



عقدت الامتحانات بإشراف تنفيذي الدكتور أشرف غالي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثن والدكتور حسين سليمان المنسق العام للبرامج المهنية، والدكتور محمد الباز منسق البرامج المهنية لقسم إدارة الأعمال، والدكتورة هناء عبده منسق البرامج المهنية لقسم المحاسبة.