المشدد 15 سنة لتاجر مخدرات بحوزته حشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 150 ألف جنيه؛ لإدانته بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش و البانجو وحيازة بندقية آلية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 21214 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 23 من شهر أكتوبر الماضى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، القبض على "عمر. ص" - 30 عامًا - بتهمة الاتجار في جوهر مخدر الحشيش.

وضبط بحوزته 60 قطعة حشيش تزن 6 كجم، و18 لفافة بانجو تزن 160 جرامًا، وحيازته بندقية آلية، وعدد سبعة طلقات من ذات العيار للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالته للنيابة العامة التي قدمته محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.