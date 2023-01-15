الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب بحوزته منظار سلاح نارى و1050 طلقة رش

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح ناري وقطعتان معدنيتان لتثبيه و5 علب طلق رش.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، تم استيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتفتيش حقائبه تم ضبط منظار يستخدم ويتم تركيبه على سلاح ناري، وقطعتين معدنيتين لتثبيته على السلاح و5 علب طلقات رش بإجمالي 1050 طلقة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023، والعرض على النيابة للتحقيق.

طلق رش سلاح نارى راكب مصرى ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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