ضبط راكب بحوزته منظار سلاح نارى و1050 طلقة رش

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح ناري وقطعتان معدنيتان لتثبيه و5 علب طلق رش.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، تم استيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتفتيش حقائبه تم ضبط منظار يستخدم ويتم تركيبه على سلاح ناري، وقطعتين معدنيتين لتثبيته على السلاح و5 علب طلقات رش بإجمالي 1050 طلقة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023، والعرض على النيابة للتحقيق.