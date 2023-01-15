الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق التهم شقة فى عقار سكنى بالزقازيق

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب بمنزل بمدينة الزقزيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

وورد بلاغ باندلاع حريق بمنزل فى منطفة المنتزه، دائرة قسم أول الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات تحسبًا لوجود مصابين، وتبين اندلاع الحريق فى منزل مكون من 4 طوابق، والتهم الحريق شقة بالدور الثانى.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحريق هو ماس كهربائى، وأنه ليست هناك شبهة جنائية فى الحريق، وجرى السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وقبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة.

 

 

حريق قوات الحمايةالمدنية سيارات إطفاء مدينة الزقازيق ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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