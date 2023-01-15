السيطرة على حريق التهم شقة فى عقار سكنى بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب بمنزل بمدينة الزقزيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

وورد بلاغ باندلاع حريق بمنزل فى منطفة المنتزه، دائرة قسم أول الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات تحسبًا لوجود مصابين، وتبين اندلاع الحريق فى منزل مكون من 4 طوابق، والتهم الحريق شقة بالدور الثانى.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحريق هو ماس كهربائى، وأنه ليست هناك شبهة جنائية فى الحريق، وجرى السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وقبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة.