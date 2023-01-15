الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى: المدفعية توجه 25 ضربة نارية يومية تستهدف مواقع نظيره الأوكرانى

الجيش الروسى
الجيش الروسى

قال قائد إحدى وحدات المدفعية بالجيش الروسي العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في حديث للصحفيين: إن المدافع الروسية ذاتية الحركة تقصف بكثافة مواقع العدو وتحصيناته.

 

وتابع وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية:  أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع الروسية، توجه ما يصل إلى 25 ضربة نارية يوميا مستهدفة مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه زابوروجيه وقال: "تقوم أطقم مدفعيتنا الثقيلة بمغادرة مناطق تمركزها النارية، عندما يتم تسجيل حركة الهدف وتستهدفه بقذائفها. ويجري ذلك حوالي 20-25 مرة يوميا".

5 قتلى جراء ضربات صاروخية روسية شرقى أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل 5 أشخاص إثر استهداف صواريخ روسية مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو شرقي البلاد.
 

وقال فلانتين رزنيتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة دنبروبتروفسك الأوكرانية، عبر تلغرام، إن الصواريخ الروسية دمرت مدخل مبنى سكني من 9 طوابق، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص.
 

وأضاف أن الهجوم "المفجع للقلب" تسبب أيضا في إصابة 39 شخصا، من بينهم 7 أطفال، لافتا إلى أن أصغر طفل يبلغ 3 سنوات.
 

وأوضح أن جميع الأطفال هم الآن في المستشفى يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن فتاة عمرها 9 سنوات حالتها خطيرة.
وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن حريقا اندلع في مساحة 70 مترًا مربعًا، كما اشتعلت النيران في 15 سيارة كانت متوقفة في الجوار، إثر الهجمات الصاروخية.

 

زيلينسكى يطالب بمزيد من الأسلحة بعد «الإرهاب الصاروخى» الروسي

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمزيد من الأسلحة من الغرب، قائلا إن الجيش الأوكراني ينتظرها وستمكن قواته من محاربة الإرهاب الروسي.

 

كما شكر بريطانيا لكونها أول دولة تقدم دبابات قتال لأوكرانيا، وذلك في خطابه الليلي عبر الفيديو. 

 

وأشار زيلينسكي بشكل أساسي إلى صاروخ أصاب مبنى شاهقا من تسعة طوابق في دنيبرو. ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون. 

المدفعية الجيش الروسي المدافع الروسية 25 ضربة مواقع الجيش الأوكراني ضربة نارية يوميا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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