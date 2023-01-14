مونديال اليد.. انضمام نجم الأهلى لقائمة مصر بعد تعافيه من الإصابة

وصل أحمد خيري صانع ألعاب منتخب مصر والنادي الأهلي لمقر إقامة بعثة المنتخب في السويد من أجل الانضمام لقائمة باروندو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال المعسكر الإعدادي لبطولة العالم.

وكان باروندو قد ضم خيري لقائمة البطولة إلا أنه خرج من المعسكر مؤقتا بعد تعرضه لإصابة غيبته عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.

وعاد أحمد خيري للمعسكر ليشكل دعما إضافيا لمركز صناعة الألعاب إلى جانب كل من أحمد هشام (دودو) والأخوين يحيى وسيف الدرع.

وجاءت قائمة مصر بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكرم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد «دودو» (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي) - أحمد خيري (الأهلي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب غدا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بثاني مواجهات الفراعنة ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة العالم.