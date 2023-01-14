مونديال اليد| فوز أول للبرتغال والبرازيل.. وفرنسا تهزم السعودية وتضمن التأهل

فاز منتخب فرنسا على منتخب السعودية بنتيجة 41/23 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتُلعب مباريات هذه المجموعة في بولاندا التي تستضيف هذه النسخة من بطولة العالم لكرة اليد في تنظيم مشترك مع السويد.

ومالت الكفة منذ البداية لمصلحة فرنسا البطل التاريخي للمسابقة والذي سيطر بشكل كبير أمام المنتخب السعودي الشقيق الذي لا يملك أي خبرات سابقة في بطولات العالم.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 24/14 لمصلحة الديوك قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق 18 هدفاً.

وحجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل للدور الرئيسي عن هذه المجموعة ليصبح أول المتأهلين رسميا لهذا الدور بعد أن وصل للنقطة الرابعة من انتصارين على كل من السعودية وبولندا.

أما الأخضر السعودي فقد تعقد موقفه للغاية بعد أن تذيل ترتيب المجموعة بهزيمتين أمام سلوفينيا وفرنسا كما تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام بولاندا صاحبة الأرض في الجولة الأخيرة.

وتنطلق بعد قليل مواجهة أوربية قوية تجمع بين كل من بولاندا وسلوفينيا في إطار منافسات نفس المجموعة.

وفي المجموعة الأولى حقق منتخب منتنيجرو فوزه الأول بصعوبة على حساب إيران بنتيجة 34/31.

انتهى الشوط الأول 19/16 لمنتنيجرو وسط أداء كبير من لاعبي إيران.

وعادت إيران للمباراة مع بداية أحداث الشوط الثاني ونجح لاعبوه في إدراك التعادل إلا أن منتنيجرو نجح في إعادة نفس فارق الأهداف الثلاثة لتنتهي المباراة 34/31.

وحصلت منتنيجرو على أول نقطتين لها في المجموعة لتتعقد حسابات التأهل بشكل كبير حيث أصبحت تتساوى مع إيران بنفس النقاط وفارق الأهداف.

كانت إيران قد فازت في لقاء الجولة الأولى على شيلي بنتيجة 25/24 فيم خسر منتنيجرو أمام إسبانيا 25/30.

وينتظر إيران لقاء صعباً للغاية أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة فيم تيتواجه منتنيجرو مع شيلي في مباراة من الصعب التنبؤ بنتيجتها.

وأحيت البرازيل آمالها في التأهل من المجموعة الثالثة وجمعت أول نقطتين بعد فوزها المريح على أورجواي في مواجهة لاتينية خالصة بنتيجة 35/24 ليتأزم موقف السيليستي الذي أصبح أقرب للخروج وخوض منافسات بطولة كأس الرئيس بعد خسارتين أمام البرازيل والرأس الأخضر.

وتنتظر أورجواي مباراة صعبة للغاية أمام السويد وصيف النسخة الأخيرة من بطولة العالم في مصر.

ويلعب راقصو السامبا أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة في مباراة ستحسم بشكل كبير ترتيب كلى المنتخبين حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة لخوض غمار منافسات الدور الرئيسي.

وفي المجموعة الرابعة حقق المنتخب البرتغالي فوزه الأول على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 32/24 ليحصل على أول نقطتين.

وكانت البرتغال قد خسرت في مباراة الجولة الأولى أمام أيسلندا 26/30.

أما كوريا فقد تلقت هزيمتها الثانية لتقترب من توديع البطولة والانتقال لمنافسات بطولة كأس الرئيس.

وتلعب المجر أمام أيسلندا بعد قليل في مباراة قد تحدد بشكل كبير متصدر هذه المجموعة قبل خوض الجولة الأخيرة.