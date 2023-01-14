ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم، حيث استأنفت اليوم مباريات الأسبوع الـ 20 للدوري الانجليزي الممتاز الذي شهد مباريات هامة من بينها ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والذي انتهى بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف كما أيضا شهد اليوم لقاء الفريق ليفربول وبرايتون، والذي انتهى بفوز كبير برايتون بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره فريق ليفربول ويتبقى ثلاث مباريات ضمن الجولة الحالية تستأنف غدا الأحد، وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 21 2 هاري كين توتنهام 15 3 إيفان توني برينتفورد 12 4 ألكساندر ميتروفيتش فولهام 11 5 رودريجو ليدز يونايتد 10 6 ميجيل ألميرون نيوكاسل 9 7 لياندرو تروسار برايتون 7 7 محمد صلاح ليفربول 7 7 روبيرتو فيرمينو ليفربول 7 7 جابرييل مارتينيلي آرسنال 7 7 جيمس ماديسون ليستر سيتي 7 7 فيل فودين مانشستر سيتي 7 7 مارتن أوديجارد آرسنال 7 7 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 7 8 بوكايو ساكا آرسنال 6 8 كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد 6 8 ويلفريد زاها كريستال بالاس 6 8 هارفي بارنز ليستر سيتي 6 8 باسكال جروس برايتون 6 8 داني إنجز أستون فيلا 6

هالاند يتصدر قائمة الهدافين رغم عدم تسجيلة اليوم

ولا يزال النرويجي ايرلنج هالاند محافظا على مكانه كهداف للدوري الانجليزي الممتاز للنسخة الحالية برصيد 21 هدف بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه وهو الإنجليزي هاري كين صاحب الـ15 هدف بينما يتاخر النجم المصري ويبتعد عن المنافسة برصيد أهداف 7 أهداف فقط متساويا مع 6 لاعبين آخرين في الرقم ذاته و مهددا بفقدان مكانه في جدول هدافي الدوري الانجليزي حيث ينافسه 6 لاعبين آخرين رصيد أهدافهم 6 أهداف.

ويخوض ليفربول النسخة الحالية موسما مخيبا للآمال حيث تتأخر نتائجه بشكل ملحوظ وبالأخص بعد هزيمته المدوية اليوم في الدوري أمام فريق برايتون بثلاثية نظيفة ليحل في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز.