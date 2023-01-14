الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم، حيث استأنفت اليوم مباريات الأسبوع الـ 20 للدوري الانجليزي الممتاز الذي شهد مباريات هامة من بينها ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والذي انتهى بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف كما أيضا شهد اليوم لقاء الفريق ليفربول وبرايتون، والذي انتهى بفوز كبير برايتون بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره فريق ليفربول ويتبقى ثلاث مباريات ضمن الجولة الحالية تستأنف غدا الأحد، وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الترتيب

اللاعب

الفريق

عدد الأهداف

1

إرلينج هالاند 

مانشستر سيتي

21

2

هاري كين 

توتنهام

15

3

إيفان توني 

برينتفورد

12

4

ألكساندر ميتروفيتش 

فولهام

11

5

رودريجو 

ليدز يونايتد

10

6

ميجيل ألميرون 

نيوكاسل

9

7

لياندرو تروسار 

برايتون

7

7

محمد صلاح

ليفربول

7

7

روبيرتو فيرمينو

 ليفربول

7

7

جابرييل مارتينيلي

آرسنال

7

7

جيمس ماديسون 

 ليستر سيتي

7

7

فيل فودين 

مانشستر سيتي

7

7

مارتن أوديجارد 

آرسنال

7

7

ماركوس راشفورد 

مانشستر يونايتد

7

8

بوكايو ساكا 

آرسنال

6

8

كالوم ويلسون 

نيوكاسل يونايتد

6

8

ويلفريد زاها 

 كريستال بالاس

6

8

هارفي بارنز

 ليستر سيتي

6

8

باسكال جروس

 برايتون

6

8

داني إنجز 

أستون فيلا

6

تريزيجيه يشارك فى انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير بالدورى التركى

ماذا قدم محمد صلاح فى خسارة ليفربول أمام برايتون بالدورى الإنجليزى؟

هالاند يتصدر قائمة الهدافين رغم عدم تسجيلة اليوم

ولا يزال النرويجي ايرلنج هالاند محافظا على مكانه كهداف للدوري الانجليزي الممتاز للنسخة الحالية برصيد 21 هدف بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه وهو الإنجليزي هاري كين صاحب الـ15 هدف بينما يتاخر النجم المصري ويبتعد عن المنافسة برصيد أهداف 7 أهداف فقط متساويا مع 6 لاعبين آخرين في الرقم ذاته و مهددا بفقدان مكانه في جدول هدافي الدوري الانجليزي حيث ينافسه 6 لاعبين آخرين رصيد أهدافهم 6 أهداف.

ويخوض ليفربول النسخة الحالية موسما مخيبا للآمال حيث تتأخر نتائجه بشكل ملحوظ وبالأخص بعد هزيمته المدوية اليوم في الدوري أمام فريق برايتون بثلاثية نظيفة ليحل في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم هدافي الدوري الإنجليزي هالاند هاري كين محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مباحث التموين تضبط 603 أطنان أرز حجبها التجار عن الأسواق

عميد «طب طنطا» يتوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى بعد وقوع حادث سير لطالبين

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

«الإرهابية» تستعين بفيديوهات قديمة لإثارة البلبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس