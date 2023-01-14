تريزيجيه يشارك فى انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير بالدورى التركى

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير التركي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري التركي.

وخاض تريزيجيه المباراة من بدايتها حتى نهايتها مع الفريق التركي.

وكاد تريزيجيه أن يسجل في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية وصلت إليه، ثم حاول التسديد بالرأس، ولكن تمكن الحارس فولكان بابان من التصدي لها.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق أناستازيوس باكاسيتاس، حيث سدد كرة ضعيفة لترتد إليه من الحارس بابان الذي أخفق في التعامل معها، فيتابعها باكاسيتاس في الشباك.

وحاول تريزيجيه الصناعة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولكن أبعد الدفاع عرضيته.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 32 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 34 نقطة في المركز الثالث.