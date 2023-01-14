السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«العربي للنشر» تصدر سلسلة «رؤية استشراقية: مذكرات عالم آثار إنجليزي في مصر»

رؤية استشراقية: مذكرات
رؤية استشراقية: مذكرات عالم آثار إنجليزي في مصر لآرثر بروم و

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، سلسلة أوراق تاريخية كتاب “رؤية استشراقية: مذكرات عالم آثار إنجليزي في مصر ” لعالم الآثار الإنجليزي آرثر بروم ويجول وترجمة سمير محفوظ بشير.

 

ومن أجواء الكتاب “ربما قد يتساءل زملائي لماذا يرغب عالم في المصريات أن يهجر مؤقتًا تعاملاته مع المومياوات ثم ينخرط في فحص شئون السياسات. لذلك وجب عليَّ أن أعرض الأسباب التي جعلتني أهتم بالتاريخ المصري خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين”.

لقد ثبت أخيرًا بشكل مؤكد أن المصريين الذين عاشوا في الزمن الماضي والحاضر هم في الواقع شعب واحد، وفي علم الإنسانيات، لن تجد أي فارق بينهما. سوف يتضح أنه لا العرب ولا أي نوع آخر من الغزاة قد أثر بشكل صريح على نقاء دمائهم. فقط هم عانوا نوعًا ما تدهور الحالة النفسية، وربما يكونون قد فقدوا بعضًا من مبادئ المبادرة وتحديد الأهداف؛ لكن من الناحية المادية والعقلية، يمكنني أن أؤكد أن المصريين في الوقت الحالي لا يختلفون أبدًا عن أجدادهم في أيام الفراعنة.

أخبرني اللورد كرومر يومًا ما أنه يأمل ألا يُقدِم أحد رجالات الدولة على تفهم المسألة المصرية دون أن يحاول جاهدًا أن يطلع على التاريخ القديم لهذا الشعب، لذا وللسبب نفسه، سيتعذر على عالم الآثار أن يتفهم ويفسر جيدًا الماضي العظيم لهذا الشعب إذا لم يبدِ اهتمامًا بالغًا بالأحداث التي لازمت وأثرت في المصريين.

هذا هو العذر الذي التمسته لنفسي عندما قضيت الكثير من وقت فراغي لتجهيز مطول لهذا الكتاب. وهذا، بالنسبة إليَّ، أفادني كثيرًا في تفسير وإيضاح العديد من الأحداث الماضية. وثبتت في ذهني ثقة غالبة تجاه قدرة الأمة المصرية لأن تعيد أمجادها". - آرثر بروم ويجول.

رؤية استشراقية مذكرات عالم آثار إنجليزي عالم الآثار الإنجليزي آرثر بروم ويجول ترجمة سمير محفوظ بشير سلسلة أوراق تاريخية

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