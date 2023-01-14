السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هدى الملاح: ترشيد الإنفاق العام خطوة إيجابية للموازنة العامة للدولة

الدكتورة هدى الملاح
الدكتورة هدى الملاح

قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالنسبة للموازنة العامة للدولة من الأمور الإيجابية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للموازنة العامة.

وأكدت الملاح في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن تحجيم وترشيد الإنفاق العام سيمنع الفساد وتوفير نسبة كبيرة جدًا من عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى السفر والمنح التي كانت تخرج من ميزانية الدولة لغير مستحقيها هام للغاية للموازنة. 

وطالبت بضرورة ترشيد الإنفاق أيضًا في المحافظات، مشيرة إلى أن موارد المحافظات تكون من الصناديق الخاصة، موضحة أن مبالغها لا تدخل ميزانية الدولة حيث تأتي من الدعاية والإعلان بالمحافظات ولا يتم الرقابة عليها بصفة دورية.

وأكدت الدكتورة هدى الملاح أهمية توجيه المبالغ المالية للأحياء والمحافظات للضروريات الأساسية والأولويات مثل شبكات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وترميم وتجديد المدارس الحكومية. 

الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية دراسات الجدوى ترشيد الإنفاق العام المحافظات المدارس الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هدى الملاح: ترشيد الإنفاق العام خطوة إيجابية للموازنة العامة للدولة

انقطاع التيار الكهربائى فى معظم المناطق الأوكرانية بسبب القصف الروسى

إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن

بعد بتر قدم زوجها.. سيدة تقاوم ظروف الحياة بالعمل على «تروسيكل»: أحلم بمقابلة الرئيس

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش بالإسكندرية

خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين.. متحدث الصحة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف