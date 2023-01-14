هدى الملاح: ترشيد الإنفاق العام خطوة إيجابية للموازنة العامة للدولة

قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالنسبة للموازنة العامة للدولة من الأمور الإيجابية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للموازنة العامة.

وأكدت الملاح في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن تحجيم وترشيد الإنفاق العام سيمنع الفساد وتوفير نسبة كبيرة جدًا من عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى السفر والمنح التي كانت تخرج من ميزانية الدولة لغير مستحقيها هام للغاية للموازنة.

وطالبت بضرورة ترشيد الإنفاق أيضًا في المحافظات، مشيرة إلى أن موارد المحافظات تكون من الصناديق الخاصة، موضحة أن مبالغها لا تدخل ميزانية الدولة حيث تأتي من الدعاية والإعلان بالمحافظات ولا يتم الرقابة عليها بصفة دورية.

وأكدت الدكتورة هدى الملاح أهمية توجيه المبالغ المالية للأحياء والمحافظات للضروريات الأساسية والأولويات مثل شبكات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وترميم وتجديد المدارس الحكومية.