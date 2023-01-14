السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 أونلاين برقم اللوحة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يبحث الكثير من ملاك السيارات على معرفة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 أونلاين لدفع قيمة المخالفات المرورية والتأكد من بيانات السيارات عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور وموقع مصر الرقمية، كي لا يتم سحب رخصة القيادة أو السيارة الخاصة بالمالك.

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 أونلاين 

في السطور الآتية، تستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على الخدمة عبر السطور التالية.

رابط بوابة الحكومة المصرية مخالفات المرور 2023 للكشف عن المخالفة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانًا

بعد تحرير 49016 مخالفة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا

يتمكن أصحاب السيارات والمركبات، من الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023، من خلال موقع النيابة العامة للمرور، والدخول على رابط النيابة العامة والاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة كما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا 

اختر أيقونة الاستعلامات.

تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات

بيانات السيارة برقم اللوحة.. استخراج الرخص وبدل التالف

توفر النيابة العامة عبر موقعها الرسمي عدة خدمات للمواطنين، منها خدمات المرور مثل (الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج الرخص وبدل التالف ورخص المركبات و التظلمات والتصالح الفوري)، وكما يلي الخطوات:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا 

اختيار خدمات المرور.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

إدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها.

 

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

يمكن تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الأولى: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي هنا.

الثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على “استمرار”.

الثالثة: تحديد نوع التظلم وهي “رخص المركبات”.

الرابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.

الخامسة: عند الانتهاء قم بحفظ رقم الطلب، للاستعلام عن موقف الطلب في وقت لاحق.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانًا

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