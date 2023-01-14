ضبط 90 عنصرًا إجراميًا و20 قطعة سلاح بنطاق الشرقية والإسماعيلية

استهدفت الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام، على البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، منطقتي «بحيرة المنزلة»، بنطاق محافظات «الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية»، و«السحر والجمال» بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، بإشراف اللواء حسام عبدالعزيز، مدير مباحث وزارة الداخلية، واللواء حاتم حداد وكيل قطاع الأمن العام، عن ضبط 90 متهمًا، وبحوزتهم 20 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 46 قطعة سلاح أبيض، وضبط 39 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4219 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 152 قضية متنوعة.

جدير بالذكر أن جهود الحملات الأمنية قد أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 24 متهمًا اعترفوا بارتكاب 33 حادثًا متنوعًا، وضبط 97 قضية أحداث، و2545 قضية مرافق عامة، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ونجحت الحملات في كشف غموض 38 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «حريق عمد – انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 49 متهمًا.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 367426 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 1303 حكم جناية، 138706 حكم حبس، 175185 حكم غرامة، 52232 مخالفة.