«شفرة المخ».. رواية جديدة للسيد شحتة بمعرض القاهرة الدولي الكتاب

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع رواية "شفرة المخ" للكاتب الصحفي والروائي السيد شحتة، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والتي تاتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

تدور الرواية حول أستاذ اجتماع يجد نفسه فجأة عاجزاً عن تفسير عدد كبير من الحوادث الغامضة التي تحيط به من كل جانب ، وفي رحلته للبحث عن الحقيقة يتعرض للكثير من المفارقات.

على الطرف الآخر ترتعد مفاصل طبيب نفسي شهير عندما يفض وصية أحد أصدقائه حيث يكتشف أن الكوكب بأكمله على موعد مع كارثة في ظل قنبلة زمنية تستهدف شل حركة البشر في التفكير.

تتوالى الأحداث بعد ذلك بحثا عن ذلك التنظيم السري المجهول الذي يستهدف سرقة عقول البشر وتحويلهم إلى مجرد أشياء يتم تحريكها عن بعد بالريموت كنترول.

وعلى الغلاف الخلفي للرواية نقرأ "عزيزي شوقي عبد الجواد جاء اليوم الذي يجب أن تعرف فيه حقيقة خفيت عنك كثيرًا، أنت لست سوى روبوت بشرى يتم التحكم فيه عن بعد، حتى الأفكار التي تدافع عنها الآن بشراسة ليست وليدة قناعاتك الخاصة إنها مجرد بيانات تم حقن أوعية مخك بها لتتولى ترويجها والتبشير بها كالبغبغاء الذي دربوه على ترديد بعض العبارات الجوفاء التي لايعلم عن حقيقتها شيئا".

وعن الرواية يقول الكاتب الصحفي السيد شحتة :يتناول العمل بالأساس محنة العقل البشري في زمن السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي الهائل، حيث صرنا جميعا مفعولا به في أحيان كثيرة، في ظل أنساق قيمية وفكرية تبدو نمطية في أحيان كثيرة.

ويضيف تطرح الرواية العمل عددًا من الأسئلة من بينها ما حقيقة ذلك التنظيم السري الذي يستهدف سرقة العقول؟ ومن يقف خلفه؟ وكيف يضع خططه؟ ولماذا يركز على استهداف الشباب في الخامسة والعشرين من أعمارهم؟.

أما عن السيد شحتة فهو صحفي وروائي مصري صدرت له مؤخراً رواية ميتافيرس عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية وله عدة قصص قصيرة منشورة في مواقع عربية ، شغل مناصب تحريرية في عدة صحف مصرية.