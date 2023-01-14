بعد إغلاقه 10 سنوات.. فتح طريق سعد زغلول بمدينة الواسطي في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الطرق والنقل والوحدة المحلية، الإجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق مزيد من السيولة المرورية وتسهيل حركة السير بشوارع مدينة الواسطي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية عن طريق خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الطرق المهندس ناصر فراج، وحمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية، لاستعراض الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإعادة فتح طريق سعد زغلول، أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة بني سويف، بعد إغلاق دام لأكثر من 10 سنوات، منذ عام 2011، وذلك بعد تنفيذ توجيهات المحافظ بالتنسيق المشترك بين الوحدة المحلية ومديرية والنقل والطرق ومديرية الأمن "قسم شرطة الواسطى" في هذا الشأن.

واستمع المحافظ لعرض سريع عن الإجراءات التي تمت تنفيذها وشملت إزالة الأسوار والحواجز الخرسانية وغيرها من الإشغالات، لإعادة فتح شارع سعد زغلول، في المسافة من كوبري الشادر حتى مزلقان المغاربة على أطراف قرية الزاوية، حيث من المقرر أن يتم تأهيل الشارع ورفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية، تمهيدًا لربط الشارع بطريق طراد النيل الجاري الذي يشهد أعمال تطوير ضمن المرحلة الثانية بطول 2 كم، بعد ما تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الطراد بطول 1.2كم.