السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدبولى: محطة تحلية مياه البحر تكفى سكان شمال سيناء

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد مشروعين مهمين بمرحلة التشغيل التجريبي تمهيدًا لافتتاحهما من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهما محطة الكهرباء الرئيسية في المساعيد، ومحطة تحلية مياه البحر بشمال سيناء.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن محطة الكهرباء الرئيسية بالمساعيد تعد محطة ضخمة جدًا، وهي مسئولة عن توليد الكهرباء لكل شمال سيناء بطاقة تشغيل مبدئية 150 ميجا وسيتم رفعها خلال مدة بسيطة إلى 700 ميجا؛ من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والزراعة والتجارة.

وتابع: «تفقدنا أيضًا محطة تحلية مياه البحر وهو مشروع ضخم جدًا، المحطة 300 ألف كيلو متر مكعب في اليوم ومع اكتمال إنشائها ستخدم على أكثر من 1.5 مليون شخص».

واختتم: «المرحلة الأولى من تلك المحطة التي دخلت التشغيل التجريبي 100 ألف متر مكعب تكفي سكان شمال سيناء كلهم»، مؤكدًا أن هدف الدولة العمل على المشروعات المستقبلية والتنمية الحقيقية.

محطة تحلية مياه البحر محطة تحلية مياه البحر بشمال سيناء شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي محطة الكهرباء الرئيسية بالمساعيد

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