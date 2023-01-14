ضبط 610 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 610737 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 391944 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 529 سيارة، و63 دراجة نارية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.