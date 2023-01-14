السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض مشروعات «حياة كريمة» بالشرقية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، في جولة لها اليوم، مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور حسن العزازي أحد العاملين بوحدة طب أسرة سماكين الغرب، إن مبادرة «حياة كريمة» أطلق عليها مشروع القرن، خاصة أنها تقدم موازنة ضخمة من أجل تنمية الريف المصري، والتوقيت الذي تم فيه المشروع، حيث أننا كنا نشهد ظروف اقتصادية صعبة، وهذا إنجاز يحسب للعاملين بالمبادرة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه تم تجديد وحدة طب أسرة سماكين الغرب وتطويره بالكامل، وهو مكون من ثلاث أدوار، وبه عيادات للباطنة وأطفال وأسنان وتنظيم الأسرة، ويخدم 85 ألف مواطن على مستوى قروي سماكين الغرب.

لدينا 61 مشروع بالقطاع الصحي في الشرقية

فيما قال الدكتور أحمد عادل أحد العاملين بوحدة طب أسرة سماكين الغرب، إن المركز من أكبر المراكز بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أنه منذ إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة "حياة كريمة" من 4 سنوات كان حلم بالنسبة لنا، لأنه كان مهمل جدًا، وسعينا لاغتنام الفرصة، ولدينا 61 مشروع بالقطاع الصحي في الشرقية.

اكسترا نيوز تتقفد مشروعات حياة كريمه مشروعات حياة كريمة محافظة الشرقية

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