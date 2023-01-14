السجن 3 سنوات لـ«مبيض محارة» قتل شقيقه طعنًا بـ«سكين» في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، اليوم السبت، بمعاقبة مبيض محارة يدعى، بالسجن 3 سنوات، في قضية ضرب أفضى إلى موت، حيث اعتدى المتهم على شقيقه ب،"سكين" بسبب خلافًا ماليًا بينهما.

تعود وقائع القضية رقم 20416 جنح مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2164 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما توجه سيد.ج.ا.ر، 31 سنة، إلى مركز شرطة سنورس، صباح يوم 6 يوليو 2022، وملابسه ملطخة بالدماء، وقام بتسليم نفسه وأخبر الشرطة بقيامه بقتل شقيقه الأصغر.

وقال المتهم إنّه طعن شقيقه بـ"السكين" بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة، وعثر على آثار دماء في المنزل، بينما كان الأهالي قد قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة الإسعاف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، اتهامًا بأنّه أحدث إصابة شقيقه المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلاف سابق بينهما بشأن تولي مصورفات والديهما، فبيّت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على التنكيل به، وإصابته بدافع الانتقام، وأعد مخططًا بأن انتظر تواجد المجني عليه منفردًا بحجرته، وإستل سكينًا وقتل المجني عليه بطعنتين قاسيتين بجبينه وبطنه، مُحدثًا إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، وقال أنه لم يكن يقصد من ذلك قتلًا ولكن أفضت إصاباته إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، كما تم العثور على سلاح الجريمة الذي أرشد المتهم عن مكان إخفائه .

وتحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.

